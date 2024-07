VP de futebol, Marcos Braz deixará cargo no Flamengo

Conforme noticiado por Mauro Cezar, da UOL, Dunshee ainda pode tentar manter Marcos Braz no cargo para próxima gestão. No entanto, apesar do impacto do vereador, a situação trabalha com outra prioridade para assumir a função a partir de 2025.

Marcos Braz se reuniu recentemente com Rodolfo Landim para comunicá-lo sobre a decisão. Além disso, o, ainda, VP de futebol do Flamengo também legitimou seu desejo a Rodrigo Dunshee – que o mantinha como opção para função na próxima gestão. Não se sabe, no entanto, se o candidato da situação tentará convencê-lo a mudar de ideia.

O desfecho da gestão Rodolfo Landim também marcará o fim da linha para Marcos Braz à frente da vice-presidência do Flamengo. O vereador comunicou o mandatário que não permanecerá no cargo mesmo em hipotética vitória de Rodrigo Dunshee, candidato da situação, nas eleições do clube.

As decisões da chapa de Dunshee indicam Diogo Lemos como sucessor de Marcos Braz à frente da vice-presidência do Flamengo. Envolvido na atual gestão, o dirigente atualmente exerce a função de VP do gabinete de Landim e figura entre membros do Conselho do Futebol. A preferência por Diogo foi noticiada primeiramente pelo Coluna do Fla.

Eleições no Flamengo

A corrida para as eleições do Flamengo, em dezembro, tem dois pré-candidatos oficiais e Luiz Eduardo Baptista – que deve legitimar candidatura em breve. Há, ainda, a possibilidade de Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, concorrer novamente pelo cargo.

Rodrigo Dunshee, conforme mencionado, concorre pela situação e já oficializou pré-candidatura recentemente. Assim como Maurício Gomes de Mattos, que deixou a vice-presidência de embaixadas e consulados de Landim para tentar se eleger com o próprio grupo político.