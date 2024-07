Vini Jr faz pegadinha com visitantes em museu de cera

Jogador brasileiro do Real Madrid vai ganhar sua própria estátua no Madame Tussauds, em Nova Iorque

O atacante brasileiro Vini Jr vai virar estátua. O jogador do Real Madrid esteve no Madame Tussauds, em Nova Iorque, na última segunda-feira (15), para realizar medidas de seu futuro modelo em cera.

No local, além de registrar suas dimensões, Vini fez pegadinhas com visitantes, arrancando risadas de quem buscava uma foto com a “estatua” do jogador. A brincadeira serviu como anúncio da criação de sua própria estátua, que será inaugurada no ano que vem.