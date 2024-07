Velocidade e imposição física: conheça Kevin Serna, próximo do Fluminense

Alianza Lima's Colombian midfielder Kevin Serna (L) and Colo-Colo's Argentine defender Emiliano Amor fight for the ball during the Copa Libertadores group stage first leg football match between Chile's Colo Colo and Peru's Alianza Lima at the Monumental Stadium in Santiago on April 23, 2024. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP) Crédito: RODRIGO ARANGUA

Em meio à péssima campanha no Campeonato Brasileiro, 30 Assim, o clube encaminhou a contratação de Kevin Serna, do Alianza Lima, que chegará ao Brasil para passar por exames e assinar contrato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa forma, o Tricolor pagará 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante colombiano, que tem 26 anos. Para entender como o atleta pode ajudar o setor ofensivo da equipe de Mano, o Jogada10 conversou com o jornalista Miguel Ángel Suero, editor do Diário Digital El Amagu.

De acordo com o profissional, Serna é um jogador veloz e habilidoso, que consegue superar seus adversários, sendo uma peça difícil de ser marcada pela ponta. Nesta temporada, ele estufou a rede em três oportunidades, sendo duas delas contra o próprio Fluminense na fase de grupos da Libertadores. “Em geral, é um bom jogador. Ele tem muita habilidade e técnica, supera seus rivais com facilidade. Pode ajudar muito porque é muito ofensivo e desequilibrador. Sua principal força é habilidade, velocidade e desequilíbrio. Deve melhorar na manutenção do ritmo de jogo, em alguns momentos não participa muito. Ele melhorou muito no ano passado na pontuação e na recuperação de bolas. É disciplinado taticamente, faz o que o treinador pede”, disse. Imposição física e compatriotas no elenco Serna é um atleta que oscila dentro de uma mesma partida, sendo pouco participativo em alguns momentos, porém evoluiu na recuperação de bolas. Atua como extremo pela ponta direita ou segundo atacante, ao fazer o corredor, com velocidade, e tendo imposição física para recompor. Outro ponto é sua estatura (1,81m), que o ajuda no jogo aéreo e tem um bom índice de cruzamentos no Alianza.