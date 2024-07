Vasco divulga relacionados para jogo contra o Atlético-GO

Lista não consta com Payet e Coutinho, que seguem no RJ para aprimorar a forma física, mas tem duas novidades: GB e Galdames

O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (16), os relacionados para o confronto contra o Atlético-GO, marcado para esta quarta (17), em Goiânia. E, como esperado, Coutinho e Payet estão fora da lista.

Os jogadores seguem no Rio de Janeiro para aprimorar a forma física e se prepararem para as rodadas que virão no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No comunicado, o Cruz-Maltino também informa, aliás, sobre João Victor e Estrella – jogadores atualmente lesionados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação de Emerson Rodríguez