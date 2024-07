Savarino esquece frustração na Copa América e vive fase artilheira no Botafogo

Decisivo, atacante venezuelano assume artilharia isolada do Glorioso no Brasileirão e ganha papel de protagonista. O Palmeiras que se cuide!

Júnior Santos? Tiquinho? Luiz Henrique? Que nada! O principal jogador do Botafogo hoje é Savarino. Depois de servir a seleção venezuelana durante quase um mês na Copa América e passar por algumas frustrações, o camisa 10 retornou com a corda toda. Afinal, em dois jogos, decidiu para o Mais Tradicional e assumiu a artilharia isolada do time alvinegro no Brasileirão, com quatro gols. Em toda a temporada, com sete gols, o astro da Vinho Tinto fica na terceira posição, atrás do Anjo das Pernas Confusas, que soma 18, e de Eduardo, com oito.

Savarino, em um pouco mais da metade do ano, alcançou o mesmo número de gols de toda a temporada 2021. Naquela época, ele precisou de 40 partidas para chegar lá e ajudar o Atlético-MG a sagrar-se campeão brasileiro depois de 51 anos e dono da segunda taça da Copa do Brasil. Em 2024, pelo Botafogo, precisou de 31 oportunidades. Assim, os títulos, seguem, evidentemente, no horizonte do baixinho.