Roger Machado destaca procura do Internacional, mas nega acerto

Técnico do Juventude responde sobre possibilidade de trocar de equipe após empate em jogo do Brasileirão contra o Atlético, em Brasília

O técnico Roger Machado afirma ter recebido contato do Internacional, mas nega ter acertado com o Colorado. Por outro lado, o Juventude, seu clube atual, pensa em valorizar seu técnico.

Roger, aliás, esteve na beira do campo no empate do Juventude contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu em Brasília, com mando de campo do time gaúcho.

“Recebi um contato no qual o clube foi comunicado do processo antes de dar outro passo. Depois disso, evoluiu, parou e, atualmente, sou o treinador do Juventude e estou muito feliz aqui. Não houve acerto até agora. Sei que o clube está buscando esforçar para valorizar minha permanência. E isso, sem dúvida nenhuma, no momento de tomar a decisão, pesa muito. A sequência do trabalho, o ambiente, os atletas. Isso também faz o profissional refletir. Sou o treinador do Juventude atualmente, e me sinto muito feliz nesse lugar. Mas o futebol é dinâmico”, disse o técnico do Juventude.