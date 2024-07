Presidente da Federação Colombiana de Futebol é detido após final da Copa América

Ramón Jesurún e seu filho entraram em confronto com agentes momentos antes da cerimônia de premiação do torneio continental Crédito: Jogada 10

O presidente da Federação Colombiana de futebol, Ramón Jesurún, acabou detido em Miami após um incidente com seguranças do Hard Rock Stadium. A confusão começou quando o representante tentou acessar o gramado para cerimônia de encerramento da Copa América 2024, no último domingo (14). Um dia depois, no entanto, pagou uma fiança de cerca de 2 mil dólares para ser liberado. A detenção de Jesurún ocorreu momentos após a derrota da Colômbia para Argentina, por 1 a 0, pela decisão da Copa América. Segundo arquivo policial do condado de Miami-Dade (Flórida), Ramón acabou preso sob acusação de “agressão a policial/funcionário”. Cabe pontuar que as autoridades também levaram o filho do representante colombiano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O QUE ACONTECEU Jesurún estava acompanhado de familiares quando tentou acessar os gramados do Hard Rock Stadium para cerimônia de premiação da Copa América. No entanto, segundo o colombiano, os agentes locais impediram sua passagem mesmo após apresentação da credencial de ”acesso total”.

A confusão evoluiu e terminou em briga generalizada na parte interna do estádio em Miami, que também teve tumulto nos acessos. Jesurún acabou detido junto com o filho, mas ambos foram liberados pela polícia após pagamento de fiança – cerca de R$ 10.800 na cotação atual da moeda americana. “Eu insisti (com o segurança) para que eu entrasse e ele me empurrou, uma briga ridícula e desnecessária começou”, disse Jesurún ao jornal local El Heraldo. REPERCUSSÃO A detenção de Ramón Jesurún e seu filho repercutiu mundialmente e motivou debates nas redes sociais. A predominância de opiniões, no entanto, tratam o caso do representante colombiano como consequência de um despreparo dos agentes. Há, inclusive, quem se refira ao ocorrido como ‘vergonha global’.