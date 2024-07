Palmeiras pode ter estreia de trio em duelo com o Botafogo pelo Brasileirão

O Palmeiras está na reta final de preparação para o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe paulista treinou na Academia de Futebol com os seus três reforços, que poderão estrear diante do Alvinegro, no duelo entre líder e segundo colocado da competição.

Dessa forma, Felipe Anderson, Maurício e Agustín Giay já se apresentaram ao clube paulista e têm treinado desde o começo do mês. Agora, resta apenas a regularização no BID, algo que já aconteceu com os dois primeiros nomes.