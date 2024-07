Palmeiras anuncia renovação de contrato com a Puma

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira (16), a renovação de contrato com a Puma, para o fornecimento de material esportivo do time. Assim, o acordo do clube com a empresa agora é válido até o fim de 2028. No anúncio, o Alviverde ressaltou que a união tem gerado bons frutos, como 11 títulos nos últimos anos.

“Estamos muito felizes com a sequência da PUMA como parceira de materiais esportivos do Palmeiras. Trata-se de uma empresa que vem demonstrando grande comprometimento e respeito com o nosso clube”, disse a presidente Leila Pereira.