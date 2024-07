Militão aluga mansão próxima à casa onde Karolline vive com Léo Pereira

Zagueiro do Real Madrid ficará na Barra da Tijuca a poucos quilômetros de distância da residência que zagueiro do Flamengo comprou recentemente

O zagueiro do Real Madrid Éder Militão escolheu o Rio de Janeiro para passar o seu período de descanso antes do início da temporada europeia. As férias terão também um significado especial, já que ele casou com Tainá Castro. Assim, o defensor brasileiro decidiu alugar uma mansão na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste da cidade.

A coincidência é que o jogador dos Merengues e sua esposa vão ficar a poucos quilômetros de distância de onde moram seus ex-companheiros. Afinal, há pouco mais de um mês, Léo Pereira comprou um imóvel na mesma região. O planejamento do zagueiro do Flamengo é viver com Karolline Lima na residência.

Anteriormente, Léo Pereira morava em uma casa alugada no Itanhangá, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, sua companheira também passava a maior parte do tempo. Aliás, o apartamento em São Paulo que ela residia com a filha, no qual a responsabilidade de parte dos custos era de Militão por ser pai da criança, foi devolvido à imobiliária.