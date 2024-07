Kevin Serna chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Alianza Lima's Colombian midfielder Kevin Serna celebrates after scoring his team's second goal during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Brazil's Fluminense and Peru's Alianza Lima at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 29, 2024. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Crédito: PABLO PORCIUNCULA

Reforço do Fluminense nesta janela, Kevin Serna, do Alianza Lima, chegou ao Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (16), para realizar exames e assinar contrato. O Tricolor pagará 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neste primeiro momento, o colombiano não falou com a imprensa. Ele, portanto, chega para reforçar um setor que está em baixa na temporada. O ataque tricolor tem tido dificuldade para ser eficiente, e o atleta pode atuar tanto como ponta quanto como segundo atacante.

Vale lembrar que o jogador estufou a rede do Tricolor em duas oportunidades em 2024. Na partida de estreia pela Libertadores, marcou o gol da equipe peruana, enquanto voltou a balançar a meta de Fábio no confronto pela última rodada da fase de grupos, no Maracanã. + Leia mais: Conheça quem é Kevin Serna, encaminhado com o Fluminense Nas redes sociais, o centroavante Hernán Barcos se despediu do companheiro colombiano. O veterano desejou boa sorte para o atleta, que terá sua primeira oportunidade no Brasil. O pirata, aliás, teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio.