Jorge Jesus atualiza visual e tira ‘mullets’

Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, técnico português fez história no Flamengo em 2019

O técnico Jorge Jesus decidiu renovar o visual para iniciar a nova temporada no comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Conhecido pelos ‘mullets’, o português optou por tirar sua marca registrada e apostou em um visual com cabelo mais curtos.

Em seu perfil no Instagram, o técnico fez uma publicação sobre a retomada dos trabalhos no clube saudita. Nas imagens, é possível ver a ‘nova versão’ de Jorge Jesus em meio a primeira sessão de treino na pré-temporada.