Internacional perde para Rosario e se complica na Sul-Americana

O Internacional não começou bem a sua briga com o Rosario Central por um lugar nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesta terça-feira (16/7), no Gigante de Arroyto, visitou o rival argentino pela partida de ida dos playoffs (repescagem) e perdeu, 1 a 0. O ex-gremista Campaz, o melhor em campo, fez o gol do Rosario, no início do segundo tempo. O Colorado, ainda com o interno Pablo Fernandez como técnico interino fez um bom primeiro tempo, mas foi apático na etapa final e o placar fez justiça. Assim o Inter soma sete jogos sem vencer.

Com o resultado, o Rosario precisa de um empate no jogo de volta, para avançar de fase. O duelo será no dia 23, no Beira-Rio. O Internacional leva o jogo para prorrogação em caso de vitória por um gol. Mas, caso vença por dois ou mais gols, passa de fase. O vencedor deste duelo enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final, que estão programadas para as semanas de 7/8 (ida) e 14/8 (volta).

Equilíbrio no primeiro tempo

O Internacional entrou com time fechado, cinco no meio de campo e Alario mais à frente. Fez bom jogo, conseguindo tirar os espaços do rival e chegando com perigo na frente. Na melhor oportunidade, Alan Patrick encontrou Bruno Henrique que chutou, da entrada da área, na trave. O Rosario buscou sempre o ex-gremista Campaz, que conseguiu vantagem caindo pela esquerda, tentando a finalização. Mas a melhor chance argentina foi um chute de Martínez que obrigou Rochet a grande defesa.