Ídolo do Liverpool desabafa sobre a Inglaterra: ‘Não somos o Brasil’

Após a derrota da Inglaterra na final da Eurocopa , o ex-jogador James Carragher falou sobre a decepção com o resultado. O ídolo do Liverpool usou a Seleção Brasileira para abordar a falta de títulos dos Three Lions.

A declaração do ídolo do Liverpool foi dada antes do anúncio da saída de Gareth Southgate do comando da Inglaterra. O técnico pediu demissão nesta terça-feira, poucos dias após o vice na Euro. Em 2011, Carragher afirmou que seria uma vergonha os Three Lions terem um técnico estrangeiro à frente da seleção.

