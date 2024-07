Grêmio goleia Cruzeiro no Brasileirão Sub-20

Com o resultado, time do Rio Grande do Sul ganha duas posições e chega a sexta colocação, com 22 pontos. Cruzeiro segue na terceira posição Crédito: Jogada 10

O Grêmio aplicou uma sonora goleada no Cruzeiro, por 4 a 2, em duelo disputado na tarde desta terça-feira (16), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. A partida foi válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a vitória, o Grêmio subiu duas posições e chegou a 22 pontos, na sexta colocação. Já o Cruzeiro segue na terceira posição, com 24 somados.