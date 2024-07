Goleiro do Barcelona de Guayaquil morre aos 20 anos

O goleiro Justin Cornejo, do Barcelona de Guayaquil, teve morte confirmada na noite desta terça-feira (16). O jovem de 20 anos sofreu uma queda no banheiro de casa, no último domingo (14), e foi levado ao hospital. Mas, o equatoriano não se recuperou e teve morte cerebral confirmada.

Ao mesmo tempo, o Barcelona confirmou a morte por meio das redes sociais e se despediu do atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nenhuma palavra ou frase pode tirar a dor que sentimos neste momento. A lembrança que ele nos deixa será o que nos dará a força necessária para superar isso. Justin, você sempre estará em nossos corações. Descanse em paz, amigo. Nós te amamos muito”, escreveu o clube nas redes sociais.