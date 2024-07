Gerson se aproxima de marca importante pelo Flamengo

Camisa 8 completa 200 jogos pelo clube neste sábado (20/04), diante do Cuiabá, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Gerson está próximo de alcançar uma marca importante pelo Flamengo. O meio-campista rubro-negro, que é um dos ídolos do elenco atual, completa 200 jogos pelo clube diante do Cuiabá. A bola rola neste sábado (20/04), às 16h (de Brasília), no Maracanã, 17ª rodada do Brasileirão.

História de Gerson no Flamengo Gerson está em sua segunda passagem pelo Flamengo. O meio-campista chegou ao clube no meio de 2019 e conquistou títulos históricos com Jorge Jesus e Rogério Ceni. Em seguida, se transferiu ao Olympique de Marselha, da França. Após dois anos no futebol europeu, Gerson retornou ao Flamengo no começo de 2023. O meio-campista, depois de altos e baixos, atualmente vive um bom momento no clube. O camisa 8 vem atuando como capitão e titular absoluto sob comando de Tite em 2024. O meia tem jogado como titular há 17 jogos consecutivos e é uma das principais lideranças do elenco. O camisa 8, que antes era ofuscado por Diego Ribas, Filipe Luís e Everton Ribeiro, hoje é uma referência para os mais jovens e uma voz ativa no vestiário rubro-negro. O jogador, apelidado de “coringa” pela torcida, tem variado entre segundo volante, meia armador e ponta direita nas últimas partidas.