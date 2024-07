Gareth Southgate comunica saída da seleção da Inglaterra

Southgate permaneceu na função por oito anos e comandou a seleção da Inglaterra por 102 partidas. Ele teve papel preponderante em levar a equipe às fases finais dos grandes torneios. Neste período, chegou às semifinais da Copa do Mundo, na edição de 2018, na Rússia, quando perdeu para a Croácia por 2 a 1, na prorrogação. Quatro anos depois, foi até as quartas de final, quando caiu para a França pelo mesmo placar.

Além disso, esteve presente nas duas últimas finais da Eurocopa. Em 2021, a Inglaterra sediou a competição, mas, na decisão, levou a pior nos pênaltis para a Itália, nos pênaltis. Já na edição deste ano, saiu atrás do placar, conseguiu o empate diante da Espanha, porém, sofreu o segundo gol na prorrogação, no estádio Olímpico de Berlim.

“O grupo que levamos para a Alemanha está repleto de jovens talentos empolgantes e eles podem ganhar o troféu com que todos sonhamos. Eu tenho muito orgulho deles”, frisou Southgate.

Inglaterra bate na trave na missão de conquistar segundo grande título

Mesmo com as boas trajetórias nas últimas edições de grandes campeonatos, Southgate sofreu críticas por não conseguir fazer seu time ter bom desempenho. Exemplo disso é que, para a Eurocopa na Alemanha, ele teve à disposição o melhor jogador do último Campeonato Espanhol, Bellingham. Além disso, contou com o principal atleta da Premier League, Foden, e o artilheiro do último Campeonato Alemão, Kane.