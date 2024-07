Gabigol é visto com ex de Vini Jr. e aumenta rumores de romance

Atacante do Flamengo foi flagrado acompanhado da influencer durante o Festival Alma, no Riocentro, no último final de semana

As noites frias do inverno carioca têm embalado o clima de romance entre Gabigol e Julia Rodrigues – ex de Vini Jr. Isso porque o atacante do Flamengo apareceu acompanhado da influencer no Festival Alma, no último fim de semana, no Rio de Janeiro, e aumentou os rumores de algo mais sério entre os dois.

Gabigol e Julia vivem um affair desde meados de junho e julho do ano passado e, inclusive, fizeram aparições públicas nesse período. No início do ano, a influenciadora de 24 anos acompanhou o atleta em Orlando, nos Estados Unidos, para os compromissos de pré-temporada do Flamengo.

FESTIVAL ALMA

O evento ocorreu no dia 13 de julho, no Riocentro, e envolveu atrações diversas do funk ao trap. Entre as principais estão: 30PRAUM (Matuê, Teto e WIU), L7NNON, Filipe Ret, Veigh, Papatinho e MC Maneirinho.