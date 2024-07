Fluminense encaminha contratação de Ignácio, do Sporting Cristal

Tricolor irá adquirir 80% dos direitos econômicos de Ignácio por 2,2 milhões de dólares, cerca de R$ 11,9 milhões Crédito: Jogada 10

O Fluminense acertou a contratação do zagueiro Ignácio, ex-Bahia, que está no Sporting Cristal. Assim, o Tricolor irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares, cerca de R$ 11,9 milhões, com contrato de quatro anos. A informação é da RPP Deportes, do Peru, e do portal “ge’. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No primeiro momento, o clube carioca apresentou uma proposta de empréstimo, porém o clube peruano desejava apenas vendê-lo. Diante deste cenário, ambas as partes chegaram a um acordo, e o defensor virá para a equipe de Laranjeiras em definitivo.

Ignácio começou a carreira profissional no VOCEM (SP), em 2017. Passou por Força e Luz (RN) e ASSU (RN), até chegar ao Bahia, em 2018 – inicialmente atuando pelo time sub-23. Foi emprestado para CSA (2020) e Chapecoense (2021), mas realizou 52 jogos em 2022 pelo Tricolor baiano, virando jogador importante. Leia mais: Conheça Kevin Serna, atacante encaminhado no Fluminense Dessa forma, chamou atenção do Sporting Cristal (PER), à época treinado pelo também brasileiro Tiago Nunes. Chegou no Peru em 2023, temporada que o time enfrentou o próprio Fluminense na Copa Libertadores. Foi contra os peruanos, aliás, que começou a campanha rumo à Glória Eterna, em vitória por 3 a 1. E o zagueiro é artilheiro: marcou dez gols em 61 jogos até o momento pelo Cristal.