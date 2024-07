Facundo Bernal vira prioridade no Fluminense

Tricolor segue em negociação intensa com o Defensor-URU para a contratação do volante uruguaio, que pode ser o substituto de André

O Fluminense tem um forte desejo de contratar o volante Facundo Bernal, do Defensor-URU. Com a desistência do Botafogo, o caminho fica mais fácil para negociar com o jogador. O Tricolor, inclusive, prioriza a contratação do atleta uruguai0, que pode ser o substituto de André. A informação inicial é da Trivela.

A primeira proposta do Fluminense, de US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jovem de 20 anos, foi recusada. Os uruguaios, entretanto, seguem nas tratativas com o Flu.

Apesar da recusa, o Flu segue forte na contratação. O presidente Mário Bittencourt e o diretor de planejamento Fred passaram todo o dia em negociações com Alberto Ward, mandatário do Defensor, para alinhar valores com o desejo de Facundo.