Enzo Fernández, da Argentina, pede desculpas por cântico racista

Enzo, aliás, é o primeiro jogador argentino a se manifestar após os atos e repercussão nas redes sociais. O zagueiro Fofana, da França, e companheiro do meia no Chelsea, foi um dos jogadores que se posicionaram diante do caso.

“Quero sinceramente pedir desculpas pelo vídeo que postei no Instagram durante as comemorações com a seleção. A música inclui linguagem extremamente ofensiva e não há nenhuma desculpa para essas palavras”, escreveu o jogador argentino em uma publicação nas redes sociais.

Jogadores do Chelsea e da França param de seguir Enzo nas redes sociais e demonstram irritação

No entanto, a imprensa francesa debate que jogadores franceses que atuam no clube inglês estão profundamente irritados com Enzo. Assim, os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku. Todos deixaram de seguir o argentino nas redes sociais.