Emerson Rodríguez destaca acerto com o Vasco: ‘Contente e preparado’

O colombiano Emerson Rodríguez chega ao Vasco para somar ao ataque cruz-maltino na janela do segundo semestre. O atacante foi revelado pelo Millonarios em 2020 e chega por empréstimo pelo Inter Miami. Encantado com o ambiente, Rodríguez revela que jogar no Brasil é um sonho e enfatiza a felicidade em representar o Vasco destacando sua determinação dentro de campo.

“Agradeço a Deus pela oportunidade e ao Vasco por estar abrindo as portas para mim, estou muito feliz. Jogar aqui sempre foi um sonho para mim e para minha família. Somos torcedores do Brasil, do jogo bonito e bom”, disse antes de complementar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou contente e preparado para ajudar a equipe, e contribuir dentro de campo. Esse é um clube muito bonito, é um time com torcedores incríveis e acredito que vamos conseguir coisas boas. É um momento muito lindo. Chego com grande atitude, com a melhor energia e com muita vontade de jogar, de mostrar o motivo de estar aqui. Vou dar o meu melhor”, disse Emerson.