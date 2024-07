Cruzeiro tem importantes novidades em treino na Toca da Raposa II

A presença mais observada foi do atacante Juan Dinenno. O atleta está se recuperando de lesão. Ele está afastado desde o dia 11 de abril, quando fez seu último jogo, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, tem importantes novidades para os preparativos para o jogo contra o Palmeiras, no próximo sábado, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, dois atletas trabalharam com o elenco.

Dinenno, aliás, precisou ser submetido a procedimento cirúrgico no púbis e está no processo final de recuperação. Quando retornar, a propósito, o atacante terá que enfrentar a concorrência de Kaio Jorge. Antes o jogador era o único atacante de área do time, mas agora tem uma sombra.

Além do atacante, o volante Walace, contratado recentemente, também apareceu no campo. Ele, no entanto, ainda terá de esperar mais um tempo, afinal, faz reforço muscular e vai melhorar seu condicionamento físico antes de iniciar as partidas com a camisa do Cruzeiro.

O Cruzeiro entra em campo contra o Palmeiras. O confronto marca o encontro entre o vice-líder, com 33 pontos, e a Raposa que está na quinta colocação com 29 somados.