Corinthians x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Corinthians

Com apenas duas vitórias em 16 rodadas, o cenário do Corinthians é dramático. Por conta disso, a principal aposta é a estreia do técnico Ramón Díaz. Em menos de uma semana no clube, a sua missão é mudar o astral do elenco e sair de campo com o triunfo. Na escalação, o argentino pode promover as entradas do goleiro Hugo Souza e volante Alex Santana, que foram contratados na semana passada. Além deles, Fágner, recuperado de lesão, fica como opção de banco.

Como chega o Criciúma

O Tigre promete jogar com o psicológico do Corinthians. O Criciúma sabe que o duelo será carregado de tensão e embarcou rumo a São Paulo com a expectativa de conquistar ao menos um ponto. Sendo assim, uma possibilidade é atuar com três zagueiros e travar o jogo do rival. O principal desfalque é no ataque, com Yannick Bolasie, lesionado.