Corinthians anuncia a contratação de André Ramalho

Zagueiro estava sem clube após encerrar vínculo com o PSV, da Holanda. Ele assina contrato com o Corinthians até o fim de 2026

“É um prazer enorme estar vestindo esta camisa. Estou muito ansioso para poder jogar na (Neo Química) Arena. Conto com o apoio de todos”, afirmou.

André Ramalho já estava trabalhando no Timão para acelerar a adaptação ao clube e recuperar a forma física. No entanto, ele não está relacionado para o duelo desta terça-feira, diante do Criciúma, em casa.

No Corinthians, André Ramalho, de 32 anos, vai disputar posição com Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e Pedro Tchoca.

André atuou em alguns times do futebol europeu

A princípio, a ideia do brasileiro é seguir na Europa, onde atua há mais de dez anos. Contudo, a chance de jogar pelo Corinthians também animou o defensor.