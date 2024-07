Campeões se reúnem para comemorar os 30 anos do Tetra

Essa semana marca os 30 anos da conquista do Tetra da Seleção Brasileira. Para celebrar a data, os tetracampeões se reunirão nesta sexta-feira (19) para relembrar feitos daquela conquista histórica. O evento será no restaurante Outback Casinha, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a partir das 19h.

A expectativa é que o encontro conte com quase todos os jogadores que fizeram parte da conquista, além do técnico Carlos Alberto Parreira e outros membros da comissão, como o observador técnico Júnior. Aliás, também estarão presentes os zagueiros Ricardo Gomes e Mozer, nomes cortados de última hora naquela Copa.