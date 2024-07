Calleri, do São Paulo, recebe camisa do Real Madrid, de Vinicius Jr

Jogador do Tricolor paulista é presentado com camisa de craque brasileiro e agradece nas redes sociais

O atacante Vini Jr presenteou Calleri, do São Paulo, com uma camisa do Real Madrid, clube que defende na Espanha. O presente foi registrado nas redes sociais.

A camisa está com dedicatória para o jogador do clube do Morumbi: “Para meu amigo Calleri. Com muito carinho, Vini Jr.” A ponte entre os jogadores ocorreu graças ao presidente do São Paulo, Julio Casares, que estava com a delegação da Seleção Brasileira na Copa América dos Estados Unidos, que encerrou no último domingo (15) com a Argentina campeã.

