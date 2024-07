Cacá exalta a competitividade do Corinthians diante do Criciúma

Nesta terça-feira (16), o Corinthians derrotou o Criciúma por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória saíram na etapa final com Ángel Romero e zagueiro Cacá. O triunfo levou o time paulista ao 17º lugar, com 15 pontos conquistados.

Na saída de campo, o defensor exaltou a competitividade da equipe ao longo da partida. Segundo Cacá, o espírito de luta foi fundamental para a virada acontecer.