Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O time anfitrião espera contar com o casa cheia para desequilibrar o confronto contra o Alviverde. O fato de ter poucos remanescentes de 2023 também pode significar uma vantagem e evitar “gatilhos” no Colosso do Subúrbio. Mas o time conta com quase a força máxima para superar este grande desafio. Afinal, dos atletas que participaram dos últimos jogos, apenas o meia Eduardo, lesionado, é baixa. Jeffinho, Nascimento e Pablo já estão no departamento médico há mais tempo.

Botafogo e Palmeiras têm reencontro marcado para esta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, em mais um duelo de protagonistas do Campeonato Brasileiro. Desta vez, a bola rola pela rodada 17 da competição nacional. Este será o primeiro embate desde que o Verdão virou para cima do Alvinegro por 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 0, em 2023 , arrancando para tomar a taça de seu rival carioca.

Além de contar com grande parte do grupo, o técnico Artur Jorge ainda ganhou mais dois reforços para o clássico: recém-contratados, o volante Allan e o centroavante Igor Jesus estão regularizados e à disposição do treinador bracarense. O nome de ambos apareceu no BID, algo que deixou a torcida alvinegra ainda mais animada para o duelo contra os paulistas.

Como chega o Palmeiras?

Se o Botafogo se fortaleceu com os reforços desta janela de transferências, o Palmeiras não fica atrás, principalmente, no meio de campo. Maurício, ex-Internacional, e Felipe Anderson, ex-Lazio (ITA), são as novidades que podem pintar no time do técnico Abel Ferreira. O argentino Giay, por sua vez, aguarda a papelada para a regularização de contrato. O Verdão, vice-líder, estará no Engenho de Dentro para tomar a liderança das mãos dos cariocas.

Por outro lado, o volante Ríos, um dos principais nomes da atual Academia, está fora do embate. Finalista, o meio-campista encerrou sua participação, pela Colômbia, na Copa América, e ganhou alguns dias de descanso do Palmeiras. É a única baixa do atual campeão brasileiro.