Botafogo tem poucos remanescentes de 2023 em reencontro com o Palmeiras

Glorioso se reformula e vai reencontrar o Alviverde, nesta quarta-feira, após derrota de virada no Brasileirão do ano passado

Botafogo e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (17) após mais de oito meses daquele duelo histórico. Vivendo um novo momento, o Glorioso terá poucos remanescentes daquela partida em ação. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Artur Jorge, que também não viveu aquela situação, ainda não definiu a equipe. No setor ofensivo, Luiz Henrique e Savarino disputam posições com os atletas citados. Para este confronto, Diego Hernández, suspenso, Matheus Nascimento, Jeffinho e Rafael, lesionados, são as baixas para o Botafogo.

Além disso, há jogadores que perderam o posto de titularidade. O lateral-esquerdo Marçal e o meia Tchê Tchê devem iniciar o confronto como opções no banco, enquanto Eduardo está lesionado. Por sua vez, Marlon Freitas, Júnior Santos e Tiquinho Soares são os remanescentes cotados para serem titulares no reencontro desta quarta-feira.

Contando somente os 11 titulares do Botafogo na derrota para o Palmeiras em 2023, cinco foram negociados e não estão mais no clube: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Victor Sá.

Encontro de líderes

O confronto, válido pela 17ª rodada, marcará, aliás, o encontro entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Botafogo e Palmeiras têm os mesmos 33 pontos e também empatam no número de vitórias (10) e no saldo de gols (13), mas o Glorioso leva vantagem no número de gols marcados (27 x 25).

