Bento detalha conversa com Taffarel, antes de saída do Athletico

Goleiro atuará no Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na Arabia Saudita, e revela conversa com ídolo brasileiro antes de acerto

O goleiro Bento embarcou nesta terça-feira (16) para o Oriente Médio, onde atuará pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. O Athletico negociou sua transferência e ele revelou detalhes de uma conversa com Taffarel.

Bento, aliás, esteve com o ídolo brasileiro durante suas aparições na Seleção Brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, atuando como titular, e manteve contato com o preparador de goleiros atual da amarelinha.

“Conversei com Taffarel para saber se eles continuariam me avaliando. Era uma hipótese se minha ida para a Arábia poderia interferir. Eles me asseguraram que nada mudaria, que continuaria sendo avaliado. Seguirei dando o meu melhor e coisas boas vão acontecer”, disse Bento, que deixa o Furacão.