Barcelona de Guayaquil x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar em fase decisiva da Sul-Americana. Barcelona de Guayaquil e RB Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isrido Romero Carbo, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs da competição. Quem avançar garante uma vaga nas oitavas de final.

Como chega o Barcelona de Guayaquil

Os equatorianos atravessam um momento complicado fora de campo. Isto porque nesta terça-feira (16), véspera da partida, o Barcelona de Guayaquil pediu o adiamento da partida após Justin Cornejo, goleiro de 20 anos, ser hospitalizado devido a uma queda no banheiro no qual bateu com a cabeça no último domingo (14). Mas, nesta terça-feira (16), o clube informou que o jovem encontra-se em estado crítico. De acordo com o jornal equatoriano ‘El Comercio’, o rapaz tem morte cerebral, mas está ligado a aparelhos por decisão de seus pais.

No entanto, até a publicação desta matéria, a Conmebol não respondeu se irá ou não acatar o pedido do Barcelona.