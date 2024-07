Atlético pressiona, mas só empata com o Juventude pelo Brasileirão

Galo sai na frente com gol do reestreante Junior Alonso, mas Jean Carlos deixa tudo igual no placar, no Mané Garrincha

O Atlético tentou, mas não conseguiu a sua segunda vitória consecutiva pelo Brasileirão. Nesta terça-feira, o Galo só empatou com o Juventude por 1 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada da competição. A equipe mineira saiu na frente com reestreante Junior Alonso, mas a equipe de Caxias do Sul deixou tudo igual com Jean Carlos, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético permanece na 10ª posição, com 22 pontos. O Juventude, por sua vez, fica na 12ª colocação, com 20. Agora, os times voltam a campo no domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. O Galo encara o Vasco, às 16h, na Arena MRV, enquanto o time Jaconero enfrenta o São Paulo, às 18h30, também no Mané Garrincha.

Galo intenso e Papo fica com eficiência

Com reestreias, o Atlético entrou em campo com novo ânimo para tentar embalar uma sequência de vitórias. Logo de início, o Galo tomou o controle do jogo e criou as melhores chances. Além disso, o restreante Junior Alonso abriu o placar em um gol despretensioso. O zagueiro apareceu no ataque e fez um cruzamento da esquerda, mas bola tomou rumo do gol e enganou o goleiro Mateus Claus. Depois disso, Scarpa e Paulinho colocaram uma bola na trave, mas estavam impedidos. O Juventude, por sua vez, enfrentou dificuldades e sair da marcação do Galo. Entretanto, futebol é bola na rede. No fim, Jean Carlos recebeu livre em contra-ataque e chutou forte para empatar o placar. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.