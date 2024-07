Atlético-GO x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda sem vencer em casa, Dragão (19º) tem retorno de Luiz Fernando como trunfo; Cruz-Maltino vem de três vitórias seguidas Crédito: Jogada 10

Buscando a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, o Vasco visita o Atlético-GO em Goiânia, no estádio Antônio Accioly, nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 17ª rodada. O Cruz-Maltino, 11º, com 20 pontos, quer seguir subindo na tabela. Já o Dragão, que ocupa a 19ª posição (11 pontos), busca sua primeira vitória como mandante na competição – é o único dos 20 clubes ainda sem conseguir tal feito. Onde assistir A partida terá transmissão exclusiva do Premiere pelo sistema Pay-Per-View.

Como chega o Atlético-GO O Dragão vem em péssima situação na temporada, já que venceu apenas um dos últimos dez jogos no brasileirão – contra o Fluminense, na nona rodada. No período, perdeu cinco jogos e empatou quatro – aproveitamento de 23,3%. Para o duelo contra o Vasco, o técnico Vagner Mancini, que fará seu primeiro jogo diante do torcedor neste retorno (estreou contra o Palmeiras, na última quinta (11)), pede o apoio do torcedor. “A gente vai ter que igualar. Sabemos que o Vasco tem muita torcida aqui próximo de Goiânia também. Mas o torcedor do Atlético tem que entender que a gente precisa do apoio dele neste momento. O clube vive uma situação incômoda e o time tem que reagir no Campeonato. Óbvio que do outro lado tem uma grande equipe, que vive um bom momento, mas todos os jogos são muito parelhos. A gente tem que tirar a diferença nos pequenos detalhes”, disse em coletiva nesta terça (16), no CT do Atlético.