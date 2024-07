Alex Teixeira celebra mais um retorno ao Vasco: ‘Minha segunda casa’

Jogador, cria da base, volta, aos 34 anos, para sua terceira passagem no clube de São Januário

Terceiro reforço do Vasco nesta janela, Alex Teixeira falou sobre seu retorno ao clube do coração. Assim, o jogador, que fará sua terceira passagem pelo Cruz-Maltino, chega junto dos amigos Philippe Coutinho e Souza, também formados na base do clube carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Muito importante estar aqui de volta, minha segunda casa. Toda vez que eu tiver oportunidade de voltar para o Vasco, eu voltarei com certeza. O clube que me formou, que me deu todo apoio, e estou muito feliz de estar voltando novamente”, disse à VascoTV.