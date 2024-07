‘Baila Vini Jr’: astro promoverá três dias de festa para celebrar aniversário

Aniversariante do último dia 12, Vini Jr. celebrou a primeira etapa com os amigos em Ibiza e agora se prepara para desembarcar no Rio de Janeiro

Vinicius Júnior deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para celebrar seus 24 anos. Apesar da primeira comemoração ter sido realizada com amigos em Ibiza, o atacante do Real Madrid chega ao Brasil para mais três dias de festa na cidade maravilhosa. E a tendência é que o evento, com tema “Baila Vini Jr”, mantenha tradição das edições de anos anteriores.

A nova mansão do jogador na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, vai servir de palco pra um dos três dias de festa. As celebrações mais notáveis, no entanto, estão marcadas para o instituto que leva seu nome e para o Lajedo, em Vargem Grande. Os eventos terão programações e atrações diversas, mas Ludmilla assumirá, novamente, o papel principal no aniversário do amigo.

O tradicional abadá das edições anteriores retornará nesta em tom verde-escurdo, com o tema da festa. Alguns convidados, inclusive, compartilharam registros do traje e do convite nas redes sociais.