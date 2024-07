Zagueiro Glauber Lima sai de projeto em São Gonçalo para brilhar nos Emirados

O zagueiro Glauber Lima, do Al Nassr, dos Emirados Árabes, é um dos maiores exemplos de sucesso do projeto social Cruzeiro +QBola, localizado no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Glauber iniciou no futebol aos 4 anos, na escolinha destebprojeto que tem o seu pai, Robinho Lima, no comando. Com o sucesso no projeto, chegou nas divisões de base do Vasco e, posteriormente, foi para o Botafogo. Destaque do Glorioso na Copa SP de Juniores-2018, recebeu convite do técnico Tite a integrar a Seleção em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

As boas atuações no Botafogo credenciaram Glauber a ser negociado para o Oriente Médio antes mesmo de fazer sua estreia nos profissionais do Botafogo. Atualmente, Glauber possui passaporte dos Emirados Árabes e está elegível para atuar pela seleção do país.

“O projeto +QBola foi onde tudo começou. Por ser do meu pai, estava sempre treinando e jogando. Hoje, estou há seis temporadas nos Emirados Árabes. Mudei a minha vida profissional e financeira”, disse Glauber Lima.