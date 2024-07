Yuri Lima perde contrato de publicidade após trair Iza

Atleta do Mirassol já tinha acertado uma propaganda do Dia dos Pais pra fazer, mas não tinha assinado contrato até ter sua vida revelada

O jogador do Mirassol Yuri Lima perdeu um contrato de publicidade de Dia dos Pais, após ter sua vida exposta no caso de traição da cantora Iza. O jornal “Extra” foi o primeiro a informar.

A empresa que contratou Yuri Lima já tinha vínculo com Iza. Aliás, foi a própria cantora que incentivou o atleta a investir no mercado publicitário. No entanto, após as informações serem vazadas na última semana, a empresa reconsiderou a campanha de Dia dos Pais e desistiu.