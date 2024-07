Vitória fará reunião com jogadores que foram vítimas de agressão por torcedores

O volante Dudu esteve presente no treino da equipe, nesta segunda-feira (15), porém Rodrigo Andrade não. O estabelecimento fica situado no bairro de Canabrava, em Salvador. Exatamente nas adjacências do estádio Barradão. Uma moradora da região afirmou que o espaço já estava fechado quando os dois chegaram. Posteriormente, os integrantes de torcida organizada apareceram com barras de ferro, pedras e porretes.

O Vitória, por meio de seu presidente, Djalma Abreu, comunicou que fará uma reunião com os meio-campistas Dudu e Rodrigo Andrade, na tarde desta segunda-feira (15). O motivo do encontro será para definir o futuro de ambos no clube. Os dois foram identificados por membros de torcida organizada em um bar próximo ao estádio Barradão e foram vítimas de agressão.

Segundo informações do portal “BNews”, tais torcedores condenaram as atitudes extracampo dos dois volantes. Afinal, eles argumentam que o comportamento interfere no desempenho deles em campo e do time de forma coletiva. Inclusive, alguns dos indivíduos responsáveis pela agressão têm envolvimento com a torcida organizada “Os Imbatíveis”. A propósito, o carro de Dudu, um Jeep Renegade prata, teve os vidros quebrados, conforme constataram vídeos que repercutiram nas redes sociais.

Vitória sofre com caso repetido de problemas extracampo

Aliás, tal situação ocorreu um dia depois de Rodrigo ser protagonista de outra situação negativa fora de campo. Isso porque o meio-campista foi visto em uma mesa com diversas garrafas de whisky. Tal episódio ocorreu na Barraca do Loro, na Praia do Flamengo.

Inclusive, como ele não compareceu das atividades posteriores do Vitória, a diretoria decidiu afastá-lo do restante do elenco do rubro-negro baiano. Por sinal, os cartolas afirmaram que Rodrigo não atua mais pelo clube. Atualmente, o Vitória ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento, com 15 pontos.