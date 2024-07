Vasco anuncia o retorno de Alex Teixeira

Em vídeo emocionante nas redes sociais, o Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), a volta do atacante Alex Texeira. Tal qual fez com Souza, o clube fez dos filhos do jogador a estrela principal do anúncio. Ele é o terceiro reforço confirmado na janela de transferências do Cruz-Maltino.

Alex volta, então, para sua terceira passagem oficial pelo Vasco, assinando até o fim de 2025. Ele foi revelado em 2008, ficando até 2010, antes de rumar para o Shakhtar Donetsk (UCR), onde ficou por seis temporadas e meia. Depois, foi para o Jiangsu Suning, da China, permanecendo por cinco anos. Passou rapidamente pelo Besiktas antes de voltar ao Vasco para sua segunda passagem.

