Torcedor da Argentina tem morte trágica antes de título da Copa América

Um homem de 29 anos morreu em Buenos Aires após cair da letra A do Jardim Vertical, atração turística da cidade argentina. Segundo informações, ele despencou após pular sobre o local. O incidente aconteceu na concentração de torcedores antes da final da Copa América entre Argentina e Colômbia, em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com o relatório policial obtido pelo La Nación, o homem ainda não teve sua identidade revelada. Agentes da Polícia Científica buscarão determinar as causas da morte do torcedor argentino, que caiu de uma altura de seis metros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O indivíduo em questão subiu na letra ‘A’ do Jardim Vertical. Através do uso de um megafone foi instruído várias vezes a descer e evitar colocar sua vida em risco, mas ele ignorou os avisos. Bombeiros foram solicitados ao local, momento em que o indivíduo, que estava pulando sobre a letra ‘A’, caiu no chão e faleceu”, relata o documento da Polícia da Cidade sobre a ocorrência.