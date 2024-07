Thomas Müller comunica despedida da seleção da Alemanha

Uma publicação compartilhada por Thomas Müller (@esmuellert)

O ídolo se despede da tetracampeã mundial sendo o sexto maior artilheiro a história, ao lado de Karl-Heinz Rummenigge. A frente deles estão Klose (71 gols), Gerd Müller, com 68 gols, Lukas Podolski, com 49 gols, Jürgen Klinsmann e Rudi Völler, ambos com 47 gols.

A despedida de Müller da seleção da Alemanha ficou longe da sua expectativa. Afinal, sua última partida foi na eliminação do time na Eurocopa, na derrota por 2 a 1 para a Espanha, na prorrogação, em embate pelas quartas de final. Ele começou no banco de reservas e entrou no lugar do zagueiro Jonathan Tah, aos 34 minutos do segundo tempo. O atacante participou de outro jogo no torneio, a estreia da tetracampeã e também do torneio, na goleada por 5 a 1 sobre a Escócia.

