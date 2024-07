Textor planeja CT da base do Botafogo integrado ao Atlético de Madrid

Além de planejar vender os naming rights do Espaço Lonier, o Botafogo também busca um terreno para as categorias de base do clube. Contudo, o dono da SAF do Alvinegro quer colaboração de outras equipes do mundo. E o Atlético de Madrid, da Espanha, tem interesse em participar deste projeto.

“Essa ideia evoluiu. Nós agora convidamos outros clubes para fazer parte desse projeto. O Atlético de Madrid quer fazer parte, um grande time da Colômbia, nossos clubes (Eagle Football), outros dois clubes da Premier League… Essa é uma nova ideia, de construir algo que chamamos de “O Coletivo”. Um centro de excelência em que clubes de todo mundo vêm para treinar, se encontrar, desenvolver atletas. Podem ganhar títulos pelos clubes aqui e traçar um caminho para a Europa”, disse em entrevista ao “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Isso muda o nosso plano de ser apenas um multiclube com Lyon, Botafogo e Crystal Palace, para muito clubes maiores ao redor do mundo. O plano é que o Lonier seja a casa do nosso time principal e da parte alta da nossa divisão de base, com mais campos e nova infraestrutura. Essa outra ideia é para uma estrutura maior, dos mais jovens aos mais velhos, que vai se chamar The Collective (“O Coletivo”). Vai reunir um alto número de clubes internacionais em um único lugar. Teremos que comprar esse terreno”, afirmou Textor.