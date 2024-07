Sheik paga multas e encerra briga judicial por mau comportamento

Ídolo do Corinthians resolve pendências ligadas a problemas com um condomínio em São Paulo Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Emerson Sheik encerrou uma briga judicial movida por um condomínio de São Paulo devido a mau comportamento. O ídolo do Corinthians fechou um acordo no valor de R$ 140 mil, que serão pagos em 24 parcelas. A informação é do Uol. Emerson Sheik se tornou ídolo do Corinthians e atuou em equipe como Flamengo e Botafogo – Foto: Reprodução

O imbróglio teve início em 2017, quando vizinhos de Sheik reclamaram de atitudes desrespeitosas do ex-jogador e pessoas próximas a ele. A partir daí, Sheik passou a receber sucessivas multas devido às festas que invadiam madrugadas e ocorreram por anos. Apesar dos avisos e advertências por parte do condomínio, Sheik ignorou os alertas e debochava das queixas de seus vizinhos. Segundo relatos, uma das moradoras, inclusive, parou em um hospital pelo desgaste com as constantes festas. Problemas como som alto só eram resolvidos com a chegada da polícia ao local.