Shaqiri anuncia aposentadoria da seleção da Suíça

Um dos principais nomes da boa geração do futebol suíço, o meia-atacante Xherdan Shaqiri anunciou, nesta segunda-feira (15), por meio das redes sociais, a aposentadoria da seleção da Suíça.

Shaqiri participou de quatro Copas do Mundo e três Eurocopas. Além disso, o meia-atacante apenas não balançou a rede no Mundial disputado na África do Sul, em 2010. Assim, ele deixa a seleção da Suíça com 125 partidas e 32 gols marcados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sete torneios, muitos gols, 14 anos na seleção principal e momentos inesquecíveis. É hora de dizer adeus à seleção nacional. As grandes lembranças permanecem e por isso digo a todos vocês: obrigado”, escreveu o jogador nas redes sociais.