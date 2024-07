São Paulo fica perto de concluir venda de zagueiro para o futebol russo

O São Paulo está próximo de concluir a venda do zagueiro Diego Costa para o futebol russo. Afinal, o clube aceitou proposta de 7,5 milhões de euros (um pouco mais de R$ 44 milhões na cotação atual) do Krasnodar. O defensor já até se despediu dos companheiros, na manhã desta segunda-feira (15), no CT da Barra Funda. Data em que o elenco se reapresenta depois de dois dias de folga.

Ele já recebeu a liberação do clube e tem viagem prevista para Rússia, nesta noite, para realizar os exames médicos. Posteriormente, solucionar os últimos detalhes que faltam para a assinatura do contrato. A propósito, havia um receio do São Paulo na negociação. Afinal, a princípio, os clubes russos não estariam aptos a fazer negociações. Exatamente porque a Rússia sofre sanções por estar em conflitos com a Ucrânia. Consequentemente, não tem condições de integrar o sistema SWIFT, o qual facilita transferências bancárias internacionais.