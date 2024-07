Santos oficializa banco digital como novo patrocinador

Peixe assina contrato de 18 meses com o AQBank e cumpre nova meta comercial da gestão do presidente Marcelo Teixeira

Além do espaço no uniforme, o novo patrocinador também irá aparecer nos backdrops das entrevistas coletivas na Vila Belmiro, jogos do Peixe como visitante, ações com sócios-torcedores, placas de publicidade no CT e camarote exclusivo na casa santista.

O valor do acordo entre Santos e AQBank não foi divulgado. Porém, de acordo com o ge, o valor está dentro do valor estabelecido pela diretoria para fechar novos acordos.

Vale citar, que desde o seu retorno, o presidente Marcelo Teixeira trabalha de forma diária para melhorar os acordos de publicidade e tem mudado a imagem do clube no mercado publicitário.

“É também um reconhecimento à importância da marca no mercado do futebol e no meio-marketing. Com certeza, essa união será duradoura e extremamente positiva”, declarou o mandatário do Santos.