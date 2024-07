Saiba detalhes da apresentação de Mbappé pelo Real Madrid

O torcedor do Real Madrid finalmente verá Kylian Mbappé com a camisa do Real Madrid. O astro francês será receberá grande festa de apresentação nesta terça-feira, às 7h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.

Antes da festa aberta para o público, Kylian Mbappé se reunirá com o presidente Florentino Pérez para o ato protocolar da assinatura que vincula o francês ao clube pelas próximas cinco temporadas. Depois da apresentação, o atacante se reunirá com a mídia na sala de imprensa do Santiago Bernabéu.

De acordo com a imprensa espanhola, Mbappé vai passar por exames médicos na própria terça-feira, momento crucial para este início de temporada. Com os testes ele saberá se vai precisar de fato de cirurgia ou não no nariz. O jogador sofreu uma fratura na região, na estreia na Eurocopa com a seleção francesa. Voltou a campo com uma máscara de proteção em três jogos e atuou sem o acessório na semifinal contra a Espanha, partida que decretou a eliminação dos Bleus.