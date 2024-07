Rosario Central x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (16), o Internacional viaja até a Argentina para encarar o Rosario Central, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pelos playoffs da Conmebol Sul-Americana 2024. É primeiro jogo do confronto que definirá um dos classificados para as oitavas de final para a sequência do torneio continental.

O Rosario Central, que vive um momento de irregularidade com quatro jogos sem vitórias, terminou em terceiro lugar no Grupo G da Libertadores, retornando à disputa da Sul-Americana pela primeira vez desde 2021. Do outro lado, o Inter, aliás, tenta se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil diante do Juventude e a demissão de Eduardo Coudet.

Onde assistir

A partida entre Rosario Central e Internacional pela Sul-Americana terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.